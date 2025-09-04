В Казахстане не подтвердили информацию о задержании министра иностранных дел

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала сообщения о задержании главы МИД Мурата Нуртлеу неподтвержденными и призвала журналистов не распространять ее до появления официальной информации. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«В погоне за „хайповыми“ подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой», — заявила Балаева.

Она также предупредила об уголовной ответственности за фейки.

Ранее в Казахстане появилась информация, что министра иностранных дел, а также бизнесмена Гаджи Гаджиева и нескольких высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности якобы задержали в Астане. Нуртлеу только недавно вернулся из Китая, где проходил саммит ШОС.