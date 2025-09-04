Orda сообщила о задержании главы МИД Казахстана

В Казахстане задержали министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу. Об этом сообщило издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вместе с главой внешнеполитического ведомства страны задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.

По данным издания, Нуртлеу задержали у него дома — накануне он вернулся из Китая, где принимал участие в саммите ШОС. У министра и Гаджиева прошли обыски.

Имена задержанных сотрудников КНБ пока уточняются.

В августе польские правоохранители задержали по подозрению в шпионаже помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине.