Orda сообщила о задержании главы МИД Казахстана
В Казахстане задержали министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу. Об этом сообщило издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вместе с главой внешнеполитического ведомства страны задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.
По данным издания, Нуртлеу задержали у него дома — накануне он вернулся из Китая, где принимал участие в саммите ШОС. У министра и Гаджиева прошли обыски.
Имена задержанных сотрудников КНБ пока уточняются.
В августе польские правоохранители задержали по подозрению в шпионаже помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте