В Казахстане назвали сроки обнародования отчета о крушении AZAL

Бозумбаев: отчет о крушении борта AZAL могут обнародовать после Нового года

Результаты расследования крушения самолета Embraer-190 под Актау могут быть обнародовать после Нового года. Об этом РИА «Новости» сообщил возглавляющий госкомиссию по расследованию катастрофы вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Такой нормативный срок, когда расследование делается год примерно, чуть больше. Соответствующая работа идет», — заявил он.

В начале августа Бозумбаев отмечал, что Казахстан представит отчет о крушении лайнера компании «Азербайджанские авиалинии» через несколько месяцев. Местные авиационные власти отправили на экспертизу в США модульный блок авионики с рухнувшего борта.

Утром 25 декабря 2024 года Embraer 190 потерпел крушение на западе Казахстана. Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек.

В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика требует наказания виновных в крушении самолета и полной компенсации убытков.