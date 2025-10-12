В Казахстане начнут кастрировать осужденных педофилов

Заключенных за педофилию в Казахстане будут кастрировать. Новые правила вступят в силу с 17 октября, сообщил местный портал Orda.kz .

За год до освобождения колония должна будет отправлять материалы дела в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы. Исследование будет определять, осталась ли у человека склонность к сексуальному насилию.

Химическую кастрацию планируют проводить прямо в тюрьмах, либо в спецклиниках по решению суда за шесть месяцев до освобождения. Такие меры должны послужить эффективной профилактикой рецидивов.

Депутаты фракции ЛДПР ранее призвали отменить в России срок давности по делам о педофилии. По их словам, насильники знают о несовершенстве закона и нагло пользуются им.