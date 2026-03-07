Эскортницы начали массовое бегство из Дубая на Бали

Эскортницы и модели из индустрии развлечений начали массово переезжать из Дубая на Бали из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА «Новости» рассказал один из совладельцев ночного клуба на острове Александр.

«За последние несколько дней мы получили десятки сообщений от девушек, которые раньше работали в Дубае. Они спрашивают о возможностях работы на Бали или просто прилетают сюда на время. Это заметная тенденция последних дней», — рассказал Александр.

В основном это девушки родом из Восточной Европы или Латинской Америки. Речь идет о нескольких десятках сотрудниц индустрии развлечений, и их число продолжает расти.

Мужчина отметил, что подобные миграции происходили и ранее, но проходили постепенно, а сейчас это похоже на быстрый поток. Девушки хотят переждать сложную ситуацию в Дубае, и выбрали как альтернативу остров Бали.

На острове тем временем активизировались мошенники. Они стали применять «схему Долиной» при долгосрочной аренде апартаментов.