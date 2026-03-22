В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета
В Катаре спасатели нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета в море. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в соцсети.
«Обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту», — указали в ведомстве.
Операция по поиску седьмого пропавшего человека продолжается.
Вертолет ВС Катара потерпел крушение ночью на 22 марта. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.
Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета в ОАЭ погибли двое военнослужащих. Причиной катастрофы также стали технические проблемы, возникшие в летательном аппарате.