В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета

Фото: marine_corps/Digital/www.globallookpress.com

В Катаре спасатели нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета в море. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в соцсети.

«Обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту», — указали в ведомстве.

Операция по поиску седьмого пропавшего человека продолжается.

Вертолет ВС Катара потерпел крушение ночью на 22 марта. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета в ОАЭ погибли двое военнослужащих. Причиной катастрофы также стали технические проблемы, возникшие в летательном аппарате.

