В Каталонии задержали сына основателя Mango по подозрению в убийстве отца

Наследник погибшего Андика прибыл в полицию в сопровождении адвоката. В участке у него взяли отпечатки пальцев и зачитали права. Джонатан Андик на допросе отрицал причастность к смерти отца, по его словам, это был несчастный случай.

В декабре 2024 года во время похода на гору Монтсеррат предприниматель упал с обрыва. На первых допросах его сын рассказал, что слышал, как отец поскользнулся, но ничего не видел, так как шел впереди. Джонатан заявил, что поход для 71-летнего магната был несложным.

Впервые Джонатана Андика заподозрили в убийстве отца в октябре 2025 года, он был единственным свидетелем произошедшего на горе. До этого полиция считала смерть богатейшего бизнесмена Испании несчастным случаем. Внимание следователей привлекли несоответствия в двух допросах Андика-младшего, а также данные с камер наблюдения в районе происшествия.