Империя на крови. Всплыли ужасающие детали гибели главы Mango Андика

Смерть основателя модного бренда Исака Андика вновь вызвала подозрения у полиции. Считалось, что один из богатейших людей Испании сорвался с горы, теперь же в деле появился подозреваемый. Почему власти считают, что Андика подло прикончил его собственный сын Джонатан и что на самом деле стоит за смертью миллиардера?

Смерть Исаха Андика

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки по горам в районе знаменитого монастыря Монсеррат, неподалеку от Барселоны. По официальной версии, предприниматель сорвался в пропасть.

Его смерть тогда расценили как трагический несчастный случай. В пресс-релизах отмечалось, что Андик увлекался пешим туризмом, а день проводил со своей семьей. Мужчина, по официальной версии, упал с высоты более 100 метров.

Сопровождал бизнесмена только его сын. Суд рассматривал дело всего месяц и счел, что речь идет о несчастном случае. Теперь же следователи утверждают обратное.

Кого подозревают в убийстве Исака Андика

Каталонские следователи пришли к выводу, что некоторые детали происшествия не совпадают с показаниями Джонатана Андика.

Как объясняла El País, внимание полиции привлекли несоответствия в двух его допросах, а также данные с камер наблюдения в районе происшествия.

Кроме того, несколько свидетелей сообщили, что между отцом и сыном незадолго до падения могла произойти ссора.

В результате расследование решили возобновить, смерть бизнесмена переквалифицировали из несчастного случая в убийство.

Джонатан Андик был единственным человеком, присутствовавшим рядом с отцом в момент трагедии. Он утверждал, что Исак поскользнулся во время спуска и сорвался вниз. Сам Джонатан якобы шел впереди и ничего не видел, но слышал звук падающих камней.