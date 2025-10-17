Империя на крови. Всплыли ужасающие детали гибели главы Mango Андика
Смерть основателя модного бренда Исака Андика вновь вызвала подозрения у полиции. Считалось, что один из богатейших людей Испании сорвался с горы, теперь же в деле появился подозреваемый. Почему власти считают, что Андика подло прикончил его собственный сын Джонатан и что на самом деле стоит за смертью миллиардера?
Смерть Исаха Андика
Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки по горам в районе знаменитого монастыря Монсеррат, неподалеку от Барселоны. По официальной версии, предприниматель сорвался в пропасть.
Его смерть тогда расценили как трагический несчастный случай. В пресс-релизах отмечалось, что Андик увлекался пешим туризмом, а день проводил со своей семьей. Мужчина, по официальной версии, упал с высоты более 100 метров.
Сопровождал бизнесмена только его сын. Суд рассматривал дело всего месяц и счел, что речь идет о несчастном случае. Теперь же следователи утверждают обратное.
Кого подозревают в убийстве Исака Андика
Каталонские следователи пришли к выводу, что некоторые детали происшествия не совпадают с показаниями Джонатана Андика.
Как объясняла El País, внимание полиции привлекли несоответствия в двух его допросах, а также данные с камер наблюдения в районе происшествия.
Кроме того, несколько свидетелей сообщили, что между отцом и сыном незадолго до падения могла произойти ссора.
В результате расследование решили возобновить, смерть бизнесмена переквалифицировали из несчастного случая в убийство.
Джонатан Андик был единственным человеком, присутствовавшим рядом с отцом в момент трагедии. Он утверждал, что Исак поскользнулся во время спуска и сорвался вниз. Сам Джонатан якобы шел впереди и ничего не видел, но слышал звук падающих камней.
Новые экспертизы поставили под сомнение эту версию. По данным Europa Press, следователи обнаружили в горах разбитый мобильный телефон. Он может принадлежать сыну погибшего. Сейчас специалисты пытаются восстановить его данные.
Помимо этого, в распоряжении суда оказалась обновленная судебно-медицинская экспертиза Института судебной медицины Каталонии.
В ней уточняется, что анализ крови погибшего имеет некоторые особенности, которые потребовали дополнительной проверки.
Несмотря на подозрения, официальных обвинений Джонатану Андику пока не предъявляли.
Почему убили основателя Mango Исака Андика
Расследование гибели основателя Mango Исаха Андика во время похода в декабре 2024 года постепенно выявило, что отношения между предпринимателем и его сыном Джонатаном были далеко не безоблачными.
Последняя спутница Исака Андика — Эстефания Кнут — рассказала следователям, что в последние годы между отцом и сыном «возникали периоды плохих отношений».
Андик-старший, по ее словам, был недоволен тем, как Джонатан руководил бизнесом после того, как получил часть управленческих полномочий. Эти разногласия усугублялись на фоне обсуждения вопросов наследства и раздела семейного имущества.
По информации El Debate, напряжение между Исахом и Джонатаном усилилось и из-за личных обстоятельств.
Источники из окружения семьи сообщили, что отец не одобрял выбор сына, который женился на Пауле Ната. Андик-старший заставил Джонатана заключить жесткий брачный договор, это вылилось в серию ссор.
Кто такой Джонатан Андик
Джонатан Андик с юности участвовал в семейном бизнесе. После обучения в США он получил образование в IESE Business School в Барселоне, где его отец состоял в международном совете.
В 2005 году Джонатан начал работать в Mango, а в 2007-м запустил мужскую линию Mango Man, которую сам курировал.
Позже он стал вице-президентом компании, однако после нескольких убыточных лет его отец вновь вернулся к управлению.
В последние годы Джонатан оставался активным участником деловых процессов бренда, теперь же он может унаследовать 4,5 миллиарда евро.