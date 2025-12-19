Рубио не увидел причин для ухудшения отношений с Россией из-за Венесуэлы

США не увидели причин для беспокойства за свои отношения с Россией на фоне роста эскалации вокруг Венесуэлы. С таким заявлением в ходе брифинга выступил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что никакой угрозы для отношений двух государств не прогнозировалось.

" Мы всегда ожидали, что Россия окажет только риторическую поддержку режиму

[президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», — привело заявление Рубио РИА «Новости».

Так руководитель госдепартамента США прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметившего, что поведение американских военных в Карибском бассейне вызвало серьезную озабоченность у всех стран.

В минувшую среду, 17 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу.

Он подчеркнул, что военные эсминцы США останутся в водах Карибского бассейна пока власти Венесуэлы «не вернут США нефть, земли и другие активы».