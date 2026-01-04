Министр обороны Венесуэлы заявил о гибели охранников Мадуро при атаке США

Большая часть сотрудников службы безопасности президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибла во время рейда американских спецслужб при захвате лидера страны. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Он добавил, что также жертвы есть среди гражданского населения, но не назвал конкретное число.

Лопес подчеркнул, что Венесуэла продолжит добиваться выдачи главы государства и его супруги, а также не допустит присутствия иностранных войск на своей территории.

Для этого по приказу временного лидера страны Делси Родригес Вооруженные силы Венесуэлы перешли в боевую готовность для обеспечения суверенитета.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что жертвами ударов США по Венесуэле стали не менее 40 человек, среди которых есть гражданские и военные.

Родригес объявила, что намерена добиваться от США выдачи действующего президента и его жены. Она подчеркнула, что жители Боливарианской Республики не позволят превратить страну в колонию и посягнуть на суверенитет.

Эти резкие заявления Родригес произнесла после выступления главы Белого дома Дональда Трампа, который объявил, что вице-президент Венесуэлы после беседы с госсекретарем Марко Рубио согласилась стать главой переходного правительства и работать под контролем Вашингтона.