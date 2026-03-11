В Канзасе 1,7 тысячи человек лишились водительских прав из-за графы о поле

В американском штате Канзас аннулировали водительские права 1,7 тысячи трансгендеров*. Об этом сообщил телеканал NBC .

Власти штата потребовали заменить документы и указать в них биологический пол. Уведомления об этом получили владельцы прав, в которые ранее внесли изменения.

Журналисты отметили, что Канзас входит в число пяти штатов США, где запрещено менять указание биологического пола в водительских правах. При этом канал назвал этот случай первым, когда закон начал действовать ретроспективно и затронул уже выданные документы.

Возможность внести изменения в эту графу в Канзасе действовала с 2007 года. Однако в 2023-м власти приняли новое юридическое определение, по которому есть только мужской и женский пол от рождения.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал запретить трансгендерам* участвовать в женских спортивных турнирах. Кроме того, лидер страны предложил внедрить строгий родительский контроль над медицинскими манипуляциями детей: любые операции по смене пола* для несовершеннолетних теперь потребуют письменного согласия отца и матери.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.