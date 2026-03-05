Трамп пошел ва-банк. Пять жестких запретов, которые вывернут США наизнанку

Президент США Дональд Трамп обнародовал ключевые положения своего нового политического курса, направленного на коренное изменение избирательных и социальных стандартов страны. О пяти пунктах программы под названием SAVE America Act глава государства сообщил в социальной сети Truth Social .

Главный удар Трамп наносит по сложившейся системе выборов. Согласно его плану, каждый избиратель будет обязан предъявлять удостоверение личности.

Отдельным пунктом американский лидер вынес требование документального подтверждения гражданства США при голосовании.

Сейчас Федеральный закон обязывает избирателей на национальных выборах быть американцем. Но он не требует обязательного подтверждения гражданства.

В сообщении на своей странице Трамп еще в феврале предупредил, что «на промежуточных выборах будет введена идентификация избирателей, независимо от того, будет ли она одобрена Конгрессом или нет!».

Президент США также намерен практически полностью свернуть голосование по почте, которое он неоднократно критиковал: исключения коснутся только военнослужащих, инвалидов и тех, кто находится в отъезде.

Помимо политических реформ, Трамп жестко обозначил позицию Белого дома по социальным вопросам.

Президент потребовал запретить трансгендерам* участвовать в женских спортивных турнирах.

Кроме того, инициатива Трампа вводит строгий родительский контроль над медицинскими манипуляциями детей: любые операции по смене пола* для несовершеннолетних теперь потребуют письменного согласия отца и матери.

В ноябре США ждут важнейшие промежуточные выборы в Конгресс. Проигрыш республиканцев потенциально грозит Трампу импичментом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.