В Канаде попытались выдать российские истребители за свои

CBC: в Канаде консерваторы по ошибке опубликовали видео с российскими самолетами

Представители Консервативной партии Канады по ошибке опубликовали видеоролик, в котором за канадские истребители выдавались российские. Об этом сообщило издание CBC .

Лидер партии Пьер Пуальевр говорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, чтобы «защитить наш дом и родину», однако на кадрах были самолеты российского производства.

Видео с выступлением консерваторы выложили в соцсеть X, но, обнаружив ошибку, тут же его удалили.

Представители Либеральной партии тут же обвинили оппонентов в мягком отношении к России. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Пуальевр мечтает видеть российские истребители «пролетающими над нашими прекрасными прериями».

В конце июля российские и китайские бомбардировщики пролетели над нейтральными водами рядом с берегами Аляски.