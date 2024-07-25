Российские и китайские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски

Два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в международном воздушном пространстве рядом с Аляской 24 июля. Об этом сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD) в соцсети Х .

«Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — написали в публикации командования.

В NORAD отметили, что бомбардировщики были в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об обнаружении в небе над Баренцевом морем приближающейся к границе России групповой цели. В итоге туда направили истребители МиГ-29 и МиГ-31. Экипажи идентифицировали цель как бомбардировщики В-52Н ВВС США. Американские воздушные аппараты поменяли курс полета на противоположный, когда к ним приблизились истребители РФ.