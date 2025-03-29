В Калифорнии уходивший от погони угонщик грузовика протаранил 13 машин

Больше часа полицейские Калифорнии преследовали разогнавшийся до 180 километров в час угнанный грузовик по улицам и магистралям города Лонг-Бич. Как сообщил телеканал CBS News , за рулем большегруза находился угонщик, который сбивал мешавшие проезду машины, как кегли.

Только за первые 20 минут погони злоумышленник протаранил три автомобиля в попытке их объехать на перекрестке трех улиц. После задел бок четвертой машины, а потом врезался еще в два транспортных средства.

Всего от разогнавшегося грузовика пострадали не менее 13 машин. Последнее столкновение откинуло большегруз в пристройку магазина красок. От удара фура заглохла, а получивший травмы в аварии угонщик выбрался из кабины и попытался сбежать. Полицейские очень быстро его догнали и надели наручники.

Владелец грузовика в комментарии журналистами рассказал, что припарковал машину около магазина за запчастями и сильно разозлился, когда понял, что транспортное средство угнали. По его словам, там находились все его вещи, а за самой фурой он ухаживал, стараясь регулярно ремонтировать.

В минувший вторник, 25 марта, погоню со стрельбой устроили пермские полицейские, чтобы остановить автомобиль Ford Focus под управлением пьяной женщины. Водитель на выстрелы правоохранителей не отреагировала и продолжала гнать транспортное средство, пока не врезалась в бетонный столб в поселке Сергеевский.