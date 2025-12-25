В Калифорнии объявили режим ЧП из-за шторма

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил в шести округах Калифорнии, в том числе в Лос-Анджелесе, режим ЧП из-за шторма. Об этом сообщила пресс-служба правительства штата.

Сейчас в регионе дует сильный ветер и идут ливни, из-за чего сохраняется угроза наводнений, оползней и селей. Особая опасность угрожает районам, не так давно затронутым масштабными лесными пожарами.

Ньюсом поручил развернуть по штату спасательные подразделения быстрого реагирования на случай происшествий.

Летнее исследование Массачусетского технологического института показало, что США и Канаду могут накрыть суровые морозы из-за изменений в полярном вихре. Несмотря на глобальное потепление, зимы в Северном полушарии становятся все более холодными и снежными.