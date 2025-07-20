Жителей США предупредили о суровых морозах из-за полярного вихря

Новое исследование Массачусетского технологического института показало, что США и Канаду могут настигнуть суровые морозы из-за изменений в полярном вихре. Об этом написал научный журнал Live Science .

Несмотря на глобальное потепление, зимы в Северном полушарии становятся более холодными и снежными. Например, в Техасе и Оклахоме в 2021 году заморозки нанесли ущерб на сумму более миллиарда долларов.

Эксперты заметили, что экстремально низкие температуры возникают из-за нарушений в полярном вихре — зоне низкого давления, которая обычно циркулирует над Арктикой. Его деформация приводит к выбросу холодного воздуха в Канаду и США.

Специалист по атмосфере из Висконсинского университета в Мадисоне Андреа Лопес Лэнг отмечает, что обычно полярный вихрь вращается вокруг Северного полюса, «подобно волчку». Когда он разрушается, воздух движется в сторону Северной Европы и Азии.

Участники исследования изучили данные стратосферы со спутника и зимнюю погоду с 1980 по 2021 год. Команда заметила, что растяжение полярного вихря совпало с наиболее экстремальными погодными условиями в этот сезон.

Ранее в США забили тревогу из-за надвигающегося «шторма века». Стихийные бедствия настигнут страну из-за изменения климата и глобального потепления. Во время бури ожидается увеличение осадков на 10% и высокий риск наводнений.