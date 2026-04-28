В Южном Судане при крушении самолета погибли 14 человек

На окраине столицы Южного Судана, города Джуба, потерпел крушение самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли все 13 пассажиров и пилот, сообщило Associated Press .

Самолет выполнял внутренний рейс из города Ей. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия. Над Джубой поднялся густой туман, пилот не сумел справиться с управлением.

Среди погибших двое кенийцев, остальные — граждане Южного Судана.

Cessna разбилась примерно в 20 километрах от столицы. Власти направили к месту крушения следователей. В социальных сетях уже появились видеозаписи с места крушения, на которых видны горящие обломки самолета в горной местности.

Южный Судан, самая молодая страна в мире, имеет слабо развитую транспортную сеть. Самолет там — самый быстрый транспорт, чаще всего используется Cessna, которая летает между городами как маршрутное такси.

Однако и авиационная отрасль государства не может похвастаться хорошими показателями безопасности. Страна обрела независимость только в 2011 году, за следующие 10 лет здесь разбились более 55 самолетов.