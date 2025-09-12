В Южном Судане первому вице-президенту предъявили обвинения в убийстве и госизмене

Лидеру «Народно-освободительного движения Судана — в оппозиции», первому вице-президенту Южного Судана Риеку Машару предъявили обвинения в убийстве и госизмене в связи с нападением на военную базу в городе Насир в марте 2025 года. Заявление минюста страны процитировал южноафриканский портал News24.

«Вице-президенту Южного Судана Риеку Машару предъявлены обвинения в убийстве, государственной измене и преступлении против человечности в связи с нападением на военную базу, в результате которого погибло более 250 солдат», — говорится в заявлении.

В начале весны ополченцы из «Белой армии», большинство которых принадлежат к этнической общине нуэров, напали на военную базу в округе Насир, штат Верхний Нил. Правительство страны возложило ответственность за него на Машара.

Министр обороны и начальник службы нацбезопасности отправили вице-президента под домашний арест. Началось расследование.

Ранее в США сообщали, что шахматиста Гарри Каспарова* подозревали в причастности к подготовке попытке госпереворота в Южном Судане.

