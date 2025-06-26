Bloomberg: Каспаров мог быть причастен к подготовке госпереворота в Южном Судане

Тринадцатого чемпиона мира, шахматиста Гарри Каспарова* заподозрили в причастности к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты сообщили, что в марте прошлого года федеральные прокуроры США в штате Аризона выдвинули обвинения стипендиату Гарварда Питеру Аджаку и активисту Абарахаму Кичу в заговоре для экспорта оружия в Южный Судан, откуда оба мужчины родом.

По версии следствия, они планировали закупить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, которые использовались бы для свержения власти в правительстве.

Собрать необходимую сумму у них не получилось. Задумку профинансировал соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери, который позже заявил, что его заставили это сделать обманным путем. Кроме того, деньги на покупку оружия мог выделить и шахматист.

«Адвокаты обвинили власти в выборочном преследовании двух чернокожих мужчин, хотя поддержку им также выразили Гранири и Гарри Каспаров*», — написали в статье Bloomberg.

В прошлом году Каспарова* заочно арестовал Сыктывкарский городской суд. Шахматиста обвинили в организации террористического общества.

* Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.