В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style

Полиция Южной Кореи задержала известного музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), автора хита Gangnam Style. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По информации источника, его обвинили в нарушении законодательства путем получения психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы. Вместе с ним задержали лечащего врача PSY.

С 2022 года музыканту выписывали рецепты на два препарата с большим риском возникновения зависимости в университетской больнице в Сеуле. При этом лекарства от его имени забирали третьи лица и менеджер.

Лечащий врач PSY отверг обвинения и подчеркнул, что консультации с артистом проводились дистанционно.

«PSY диагностировали хроническое расстройство сна, по назначению врача он принимает снотворное. По доверенности рецепта не было, третьи лица в некоторых случаях получали препараты от его имени», — заявили агенты исполнителя.

