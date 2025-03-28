Рэпера Obe1Kanobe арестовали за делянку конопли в подмосковной квартире

Рэпера Obe1Kanobe арестовали по делу о наркотиках за выращивание конопли

Подмосковные полицейские задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэпера по делу о незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, артист выращивал коноплю в арендованной квартире в Ленинском городском округе.

Исполнитель организовал в помещении парник, оборудовал вытяжку, вентиляторы и поставил лампы. В ходе осмотра правоохранители забрали 22 горшка с растениями, а также несколько емкостей с листьями и стеблями.

Проведенная экспертиза показала, что в одной из коробок хранилась наркосодержащая конопля. Сейчас специалисты проверяют другие растения и находившиеся у рэпера гербарии.

Против исполнителя завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По ходатайству следователя суд отправил артиста под стражу.

В МВД не назвали имени исполнителя. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о рэпере Obe1Kanobe (настоящее имя — Павел Канобович).

По данным авторов, исполнитель давно страдает бессонницей. Обращения к врачам артисту не помогли, а прописанные снотворные препараты не сработали. Поэтому он решил обратиться к растительным наркотикам, чтобы иметь возможность заснуть.

В 2018 году против Obe1Kanobe завели уголовное дело о хулиганстве за нападение на своего коллегу Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев). В компании друзей и вооруженный битой Obe1Kanobe избил артиста, когда тот вышел из дома в Басманном переулке Москвы. Конфликт закончился перестрелкой. В результате против Obe1Kanobe завели уголовное дело.