Следователи в Южной Корее прекратили исполнение ордера на арест Юн Сок Еля

В Южной Корее следователи прекратили исполнение решения об аресте президента страны Юн Сок Еля в связи с невозможностью реализовать его после пяти часов противостояния с охраной главы государства. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Ордер на арест президента и обыск его резиденции выдал Западный окружной суд Сеула. В следственную группу вошли представители следственного отдела министерства обороны и управления по расследованию коррупции в отношении должностных лиц.

Утром 3 января следователи вошли в резиденцию, однако охрана президента отказала им в обыске здания, сославшись на специальное законодательство касательно таких специальных территорий.

В результате противостояние службы охраны Юн Сок Еля с правоохранителями продолжалось более пяти часов, после чего следователи прекратили операцию. Ордер на арест президента остается действительным до 6 января.

«Выражаем сожаление из-за отказа подозреваемого соблюдать законные процедуры. Решение о дальнейших действиях следственная группа примет после их рассмотрения», — заявили следователи.

Ранее Юн Сок Ель лишился поста президента после того, как в ответ на обвинения во взяточничестве 3 декабря объявил в Южной Корее военное положение.