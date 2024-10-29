В Южной Корее узнали об усилении охраны Ким Чен Ына и его дочери

Ким Чен Ыну усилили охрану из-за его возросшей публичной активности, заявило агентство Yonhap . По данным журналистов, о таких мерах заявили в Национальной разведывательной службе Республики Корея.

Сотрудники южнокорейской разведки подсчитали, что в 2024-м активность лидера КНДР увеличилась на целых 60% по сравнению с прошлым годом. Иными словами, политик посетил уже ни много ни мало 110 мероприятий.

«В этой связи, осознавая [риски] покушения <…> они усиливают охрану», — уточнил источник агентства.

Речь идет в том числе о внедрении аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи. Также охрану усиливают и дочери политика. Собеседник Yonhap пояснил, что ее уже готовят как потенциальную наследницу.

Несколькими днями ранее ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на базы, где размещены стратегические ракеты вооруженных сил страны.