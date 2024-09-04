В Южной Корее сообщили о массовых казнях в КНДР после наводнения

TV Chosun: в Северной Корее после наводнения казнили больше 20 чиновников

В конце августа в КНДР расстреляли от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб, причиненный наводнением. Об этом сообщил южнокорейский телеканал Chosun .

По его информации, среди казненных могли быть министр социального обеспечения и руководитель одной из провинций.

Наводнение в Северной Корее произошло 27 июля после обильных осадков. Пострадал округ Уйджу, в том числе город Синыйджу. Под воду ушло более четырех тысяч домов, эвакуировать пришлось не менее пяти тысяч жителей. Стихийное бедствие вызвало серьезный кризис. Спасательными работами руководил лично глава государства Ким Чен Ын.

Владимир Путин выражал соболезнования северокорейскому народу и заявлял, что Россия готова оказать помощь и поддержку, если это понадобится.