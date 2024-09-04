В Южной Корее сообщили о массовых казнях в КНДР после наводнения

TV Chosun: в Северной Корее после наводнения казнили больше 20 чиновников

Фото: Unsplash

В конце августа в КНДР расстреляли от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб, причиненный наводнением. Об этом сообщил южнокорейский телеканал Chosun.

По его информации, среди казненных могли быть министр социального обеспечения и руководитель одной из провинций.

Наводнение в Северной Корее произошло 27 июля после обильных осадков. Пострадал округ Уйджу, в том числе город Синыйджу. Под воду ушло более четырех тысяч домов, эвакуировать пришлось не менее пяти тысяч жителей. Стихийное бедствие вызвало серьезный кризис. Спасательными работами руководил лично глава государства Ким Чен Ын.

Владимир Путин выражал соболезнования северокорейскому народу и заявлял, что Россия готова оказать помощь и поддержку, если это понадобится.

«Ты квадробер, не дай Бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

«Принципиально важное значение». Губернатор Воробьев — о модернизации системы ЖКХ в Раменском

Фото: Евгений Пронин

Что такое фудшеринг и нужен ли он в России

Peter Zschunke/dpa

Сделки на стопе. Жители кубанского поселка пожаловались на местный Росреестр

Konstantin Kokoshkin

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте