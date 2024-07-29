В Южной Корее решили поднимать рождаемость с помощью домработниц-мигранток

В Южной Корее запустили пилотный проект по повышению рождаемости. Минтруда завезет в страну домработниц-филиппинок, которые помогут местным женщинам в быту, сообщила газета Financial Times .

Сначала по новой программе в Сеул приедут около 100 мигранток из Филиппин. Женщины пройдут языковую и культурную подготовку, а потом устроятся домработницами.

Им пообещали по два миллиона вон ежемесячно (около 1450 долларов), что примерно вдвое меньше средней ставки домработницы. Если проект окажется успешным, к середине 2025 года наймут еще 1,2 тысячи человек.

«Теперь у работающих родителей есть еще один вариант, отвечающий их потребностям, который может помочь повысить рождаемость и участие женщин в экономической жизни», — заявил представитель Минтруда.

Многие раскритиковали программу. Например, рядовые жители заявили, что не смогут выплачивать домработницам даже такую низкую зарплату.

В России тоже активно обсуждают пути решения проблемы снижения рождаемости. По прогнозу Соцфонда, в 2024 году появятся на свет всего 1,172 миллиона детей.