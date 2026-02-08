Ким Чен Ын признал ошибки властей КНДР

Ким Чен Ын упрекнул власти КНДР за пустословие в прошлом

Руководство Северной Кореи в прошлом совершило много ошибок в аграрном секторе. Об этом на открытии Самгванского животноводческого комплекса заявил лидер республики Ким Чен Ын, его процитировало ЦТАК .

Он отметил, что власти недостаточно активно работали над вопросом развития деревень.

«У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», — подчеркнул лидер КНДР.

По его словам, благодаря новой программе сельского хозяйства властям удалось исправить ситуацию. Ким Чен Ын также назвал запуск нового животноводческого комплекса серьезным успехом и новой вехой в агропромышленном комплексе.

Он добавил, что руководство республики будет открывать аналогичные объекты по всей стране.

Ранее глава Северной Кореи снял с должности премьер-министра Ян Сын Хо. Он публично уволил его после инспекции завода.