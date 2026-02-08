Ким Чен Ын признал ошибки властей КНДР
Ким Чен Ын упрекнул власти КНДР за пустословие в прошлом
Руководство Северной Кореи в прошлом совершило много ошибок в аграрном секторе. Об этом на открытии Самгванского животноводческого комплекса заявил лидер республики Ким Чен Ын, его процитировало ЦТАК.
Он отметил, что власти недостаточно активно работали над вопросом развития деревень.
«У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», — подчеркнул лидер КНДР.
По его словам, благодаря новой программе сельского хозяйства властям удалось исправить ситуацию. Ким Чен Ын также назвал запуск нового животноводческого комплекса серьезным успехом и новой вехой в агропромышленном комплексе.
Он добавил, что руководство республики будет открывать аналогичные объекты по всей стране.
Ранее глава Северной Кореи снял с должности премьер-министра Ян Сын Хо. Он публично уволил его после инспекции завода.