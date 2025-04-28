В Южной Корее назвали отправку солдат КНДР в Россию насмешкой над международным правом

В Минобороны Южной Кореи назвали отправку солдат КНДР в РФ нарушением устава ООН

Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency
Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Гю назвал участие КНДР в освобождении Курской области нарушением права Организации Объединенных наций. Его процитировало «Ренхап».

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм», — сказал Чон Ха Гю.

По его мнению, отправка северокорейских военных в Россию нарушила Устав ООН и Резолюции Совета Безопасности организации. Военное сотрудничество между странами — это «насмешка над международным правом», подчеркнул Чон Ха Гю.

Резолюция 1718 СБ ООН запрещает поставки в КНДР вооружений, военной техники и любых материалов, которые могут использовать для разработки оружия массового поражения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что северокорейские бойцы в Курской области действовали в соответствии с международным правом. Военных КНДР отправили в Россию согласно четвертой статье в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

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