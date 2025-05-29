В Южной Корее нашли тела всех четырех членов экипажа разбившегося самолета ВМС

В Южной Корее нашли тела всех четырех погибших в результате крушения патрульного самолета военно-морских сил страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ВМС.

«Тела всех четырех человек с патрульного самолета ВМС найдены», — процитировало агентство заявление ВМС.

Самолет Lockheed P-3 Orion потерпел крушение в горной местности в окрестностях города Пхохан. На борту находились четыре человека. Морские силы Южной Кореи начали расследование по факту случившегося. Также приостановили эксплуатацию всех восьми самолетов этой модели.

Lockheed P-3 Orion — американский противолодочный самолет, стоящий на вооружении многих стран, включая Южную Корею.

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