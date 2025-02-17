В ЮАР убили первого открытого имама-гея Хендрикса

Неизвестные расстреляли «первого в мире открытого имама-гея*» Мухсина Хендрикса в ЮАР. Об этом сообщила газета The Guardian .

Убийство священника, управляющего мечетью для ЛГБТ*-мусульман произошло рядом с пригородом Кейптауна Гкеберха. Мужчина находился в машине с другим человеком, и в этот момент перед ними остановился другой автомобиль, который заблокировал им возможность проезда. После этого оттуда вышли двое неизвестных в масках и начали производить множественные выстрелы по транспортному средству имама. От полученных травм Хендрикс скончался на месте, а обстрелявшие его машину скрылись с места происшествия.

По данным издания, до этого священнику рекомендовали нанять телохранителей, но он решил не делать этого, сославшись на то, что «потребность быть настоящим была сильнее страха умереть».

Мухсину Хендриксу было 57 лет. Он управлял мечетью Аль-Гурба с 2011 года.

Ранее на вечеринке в честь Дня святого Валентина в московской гостинице Savoy, где политик и журналистка Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, произошли задержания. Правоохранители провели профилактические беседы с участниками мероприятия на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.