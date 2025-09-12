В ЮАР подросток помог педофилу изнасиловать семерых школьников

В ЮАР школьник угостил семерых мальчиков напитком с отравой и отвел к педофилу

В ЮАР подросток накачал наркотиками семерых школьников в возрасте от 10 до 13 лет, а затем привел мальчиков к педофилу. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В Йоханнесбурге 16-летний школьник подмешал наркотик в бутылку холодного напитка, якобы украденного из магазина, а потом угостил семерых учеников начальной школы. После этого отвел мальчиков к 31-летнему мужчине, который изнасиловал их под дулом пистолета. Все произошло 1 сентября.

После того, как родитель одного из мальчиков сообщил об этом в полицию, педофила арестовали за изнасилование 6 сентября. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По словам представителя департамента образования Стива Мабоны, школа отстранила от занятий подростка, который помог педофилу.

Министерство образования и полиция ЮАР подтвердили, что его арестовали за участие в этих преступлениях.

При этом полицейские уточнили, что педофил до сих пор не предстал перед судом.

Мальчикам, подвергшимся сексуальному насилию и получившим серьезную психологическую травму, оказывают помощь специалисты.

