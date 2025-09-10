Россиянина осудили на 10 лет колонии за развращение двух школьниц

Суд в Марий Эл приговорил 45-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за развращение школьниц девяти и 11 лет через мессенджеры. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

«Житель Марий Эл признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 45-летний житель Параньгинского района в августе 2023 года и в мае 2024 года вступил в переписку с девочками в возрасте от девяти до 11 лет. Он отправлял им сообщения интимного содержания в мессенджерах, а также порнографические фото.

Мужчину приговорили к 10 годам исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на тот же срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее лидер движения «Сдай педофила!» Анна Левченко рассказала, что педофилы часто используют в своих профилях фотографии привлекательных молодых людей, чтобы ввести детей в заблуждение.