В Японии задумались о заключении с Россией мирного договора

Япония намерена заключить с Россией мирный договор, несмотря на текущие разногласия в отношениях. Об этом говорится в докладе японского МИД «Синяя книга», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно публичному документу, вопрос принадлежности Курильских островов для Японии остается открытым.

«Правительство страны продолжит придерживаться политики закрытия вопроса о заключении мирного договора и принадлежности четырех северных островов» — отметили в ведомстве.

Вместе с тем в докладе повторяется позиция Японии, сводящаяся к тому, что являющиеся «исконными японскими территориями» южные Курильские острова якобы находятся «под незаконной оккупацией России».

Во время пребывания Синдзо Абэ на посту премьер-министра японские власти такую формулировку в отношении Курил не употребляли.

Ранее японскую ассоциацию по северным территориям признали нежелательной в России.