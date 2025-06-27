В Японии впервые за три года казнили маньяка-расчленителя

В Японии впервые за три года привели в исполнение приговор о смертной казни. Об этом сообщил общественный телеканал NHK .

Высшую меру наказания получил 34-летний Такахиро Сираиси. Следователи установили, что в 2017 году он задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире в городе Дзама в префектуре Канагава. Жертв домой он заманивал через социальные сети.

Кроме того, суд признал японца виновным в ряде других преступлений, в числе которых эпизоды ограблений и сексуального насилия. Смертный приговор ему вынесли еще в 2021 году. Адвокат обвиняемого пытался обжаловать решение, но Верховный суд отклонил его апелляцию.

Утром 27 июня приговор был исполнен. Сираиси казнили в Токийском центре заключения. Журналисты отметили, что он стал 105-м преступником, казненным в послевоенное время и первым, приказ об исполнении казни которого подписал министр юстиции в правительстве премьера Сигэру Исибы.

Ранее в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад».