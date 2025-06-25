В Иране казнили троих израильских шпионов

Троих обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» казнили в Иране. Об этом сообщило агентство Fars.
«Сегодня утром в тюрьме „Урмии“ были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима», — заявили журналисты.
По данным агентства, израильские шпионы пытались ввезти в Иран оборудование для совершения терактов под видом партии алкоголя. Тюрьма, где их казнили, находится в провинции Западный Азербайджан.
Ранее Корпус стражей Исламской революции арестовал трех украинских разведчиков за попытку атаковать завод по производству БПЛА в Исфахане. Всего за последние 12 дней в Иране арестовали свыше 700 израильских шпионов и наемников, сообщили «Известия».
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