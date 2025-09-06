В Японии впервые за 40 лет прошла церемония совершеннолетия наследника престола

Принцу Хисахито исполнилось 19 лет. Он второй в очереди наследования императорского престола Японии после своего отца, наследного принца Акисино. Хисахито прошел церемонию вступления во взрослую жизнь в императорской семье, сообщило РИА «Новости» .

Это первый случай за последние 40 лет, когда мужчина из императорской семьи с правом на престол прошел данную церемонию. До этого в семье рождались только девочки. Последним мужчиной из императорской семьи, который участвовал в торжественном обряде, был наследный принц Акисино.

Принц Хисахито стал совершеннолетним в прошлом году, когда ему исполнилось 18. Но из-за подготовки к поступлению в университет церемония была отложена.

Утром в резиденции наследного принца прошла церемония «Канмури о тамау, но ги». Императорский посланник вручил принцу корону. Затем в императорском дворце состоялась «Канан, но ги». Принца Хисахито, одетого в традиционное бело-желтое кимоно для несовершеннолетних членов семьи, облачили в корону.

После церемонии принц Хисахито сменил одежду. Он переоделся из бело-желтого кимоно для несовершеннолетних в черно-красное, предназначенное для совершеннолетних членов императорской семьи.

«Я намерен исполнять свои обязанности с осознанностью, как взрослый член императорской семьи», — заявил принц Хисахито, обращаясь к императору и императрице Японии.

