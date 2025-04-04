Король Карл III сыграл на морковке и сорвал аплодисменты

Король Великобритании Карл III исполнил колыбельную на блокфлейте, сделанной из моркови, на приеме в Виндзорском замке для представителей музыкального сообщества. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Монарх принимал в Виндзорском замке британских музыкантов и волонтеров, которые участвуют в различных музыкальных проектах. Среди них был и Лондонский оркестр, известный своими необычными инструментами, изготовленными из овощей.

Карл III не остался в стороне и решил присоединиться к музыкантам. Он выбрал морковь и исполнил на ней английскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star». В этом ему помогли несколько музыкантов LVO, которые также играли на моркови и мускатной тыкве. Их импровизированное выступление вызвало восторг у зрителей.

В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил о том, что у короля Карла III диагностировали онкологическое заболевание. Король начал проходить лечение, и врачи рекомендовали ему временно отказаться от публичных мероприятий. Однако уже в конце апреля монарх возобновил свои обязанности, так как его состояние здоровья улучшилось.

Ранее Карл III высказал своему наследнику Уильяму предсмертное желание. Оно касалось королевы Камиллы. Монарх пожелал, чтобы наследник престола после его кончины проявлял заботу о королеве. Карл III надеется, что Уильям обеспечит Камилле безопасность и предоставит ей доступ к управлению дворцом и финансовыми ресурсами.