В Японии стоматолог засунул пенис в рот 20-летней пациентке

В Японии арестовали стоматолога по подозрению в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования 20-летней девушки на приеме. Об этом сообщило издание Japan Today .

Врач лечил девушку в ноябре 2025 года.

«В начале приема стоматолог якобы откинул спинку кресла, закрыл пациентке глаза полотенцем, велел ей открыть рот, а затем засунул свои гениталии ей в рот в стоматологической клинике округа Суруга», — сообщили в полиции города Сидзуока.

По их данным, врач работал директором клиники. Девушка рассказала родителям, что произошло. Ее отец обратился в полицию, врача арестовали. Стоматолог признал свою вину. Какое наказание ему может грозить за содеянное пока не сообщили.

Ранее в Италии стоматологи удалили 11 здоровых зубов пациентке, обманов назначив ей дорогостоящее лечение по новой американской методике. Для них все закончилось тюрьмой.