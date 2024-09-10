The Japan Times: США разместят в Японии ракеты, запрещенные по договору с РФ

Американские ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon разместят на территории Японии. Об этом сообщила газета The Japan Times.

Министр армии США Кристин Уормут заявила, что обсуждала с главой Минобороны Японии Минору Кихарой перспективы задействования новых американских оперативных групп в учениях на японской территории.

После отмены российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США начали развертывание аналогичного вооружения в разных странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Размещение Typhon в Японии поможет Соединенным Штатам достичь целей на территории Китая, России и Северной Кореи, отметила Уормут.

В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал размещение американских ракет в ФРГ возвращением к атрибутам холодной войны.