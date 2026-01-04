В Японии раскритиковали операцию США против Венесуэлы

В Японии лидер оппозиции Нода усомнился в законности операции США в Венесуэле

Глава ключевой оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Есихико Нода публично усомнился в законности операции США в Венесуэле. Об этом он заявил на пресс-конференции в городе Исэ, сообщило агентство Kyodo .

«Действия США вызывают крайние сомнения с точки зрения их законности. Мы должны выразить наше сожаление. Это явный перегиб», — сказал он.

Нода добавил, что намерен прояснить у японского правительства, потребовало или оно каких-либо разъяснений по поводу случившегося у Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что в Колумбии назвали атаку США на Венесуэлу предупреждением всему миру. Президент Густаво Петро призвал ОАГ и ООН собраться на заседание в экстренном порядке.