В Японии призвали восстановить отношения с Россией

Японии следует как можно скорее восстановить добрососедские отношения с Россией и вернуть их на уровень времен премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом заявил член палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки в своем блоге на платформе Ameba .

Судзуки отметил, что Япония должна уживаться со всеми соседними государствами и поддерживать с ними хорошие связи. Токио необходимо выстраивать добрососедские отношения, в том числе с Россией.

«Россия — великая мировая держава, к тому же обладающая крупнейшими в мире энергетическими ресурсами. Хотелось бы как можно скорее вернуть японо-российские отношения к тому уровню, на котором они находились при премьер-министре [Синдзо] Абэ», — написал он.

Ранее японская сторона продемонстрировала готовность вернуться к обсуждению ключевых двусторонних вопросов, в том числе территориальной темы. Одной из главных задач в МИД Японии назвали возобновление поездок японских граждан на Южные Курильские острова.