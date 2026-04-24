Япония захотела вернуться к разговору с Россией по территориям

Мотэги: Япония хочет сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по Курилам
Япония рассчитывает сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным проектам. Об этом в ходе заседания комитета верхней палаты парламента заявил глава МИД Тосимицу Мотэги.
«Это вызывает у нас большое сожаление. Мы хотели бы возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал он.
Глава МИД отметил, что среди приоритетов Японии — возобновление поездок жителей страны на Южные Курильские острова.
«Россия является соседней страной. Поэтому считаем важным поддерживать на надлежащем уровне наши двусторонние отношения. В нынешних условиях это остается непростой задачей, но мы намерены продолжать прилагать дипломатические усилия для создания условий, позволяющих решить проблемы», — заключил он.
Ранее посла Японии вызвали в МИД России из-за сделки по украинским дронам.