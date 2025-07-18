Япония не оставляет попыток договориться с Россией о приобретении Курильских островов, но Москва не идет на контакт. Об этом сообщила платформа Baijiahao .

Журналисты заявили, что президент России Владимир Путин четко дал понять, что не будет идти на переговоры о продаже территорий за несоразмерно низкую цену. Японские представители уже несколько раз пытались выкупить земли, но все безуспешно.

«Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалов в истории японской дипломатии», — заявили в материале.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что поддержка Запада может заставить Японию попытаться захватить Курилы военным путем.

По его мнению, сейчас японская армия ничем не угрожает российской, но страна входит в западный военно-политический союз, в котором участвуют США, Новая Зеландия, Британия и Австралия.