Эксперт Матвийчук: поддержка Запада может подтолкнуть Японию к попытке захватить Курилы

Япония, вооружившись поддержкой западных стран, может предпринять попытку захвата островов Курильской гряды военным путем. Таким мнением поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Инфо24» .

По словам эксперта, сейчас Силы самообороны Японии ничем не угрожают России, однако страна является членом западного военно-политического союза. В него входят США, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.

«Я не исключаю, что Токио при поддержке этих стран может попытаться военным путем захватить острова Курильской гряды, поэтому мы должны серьезно относиться к этой угрозе и постоянно быть начеку», — подчеркнул Матвийчук.