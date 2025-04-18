Эксперт Матвийчук: поддержка Запада может подтолкнуть Японию к попытке захватить Курилы

Япония, вооружившись поддержкой западных стран, может предпринять попытку захвата островов Курильской гряды военным путем. Таким мнением поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Инфо24».
По словам эксперта, сейчас Силы самообороны Японии ничем не угрожают России, однако страна является членом западного военно-политического союза. В него входят США, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.
«Я не исключаю, что Токио при поддержке этих стран может попытаться военным путем захватить острова Курильской гряды, поэтому мы должны серьезно относиться к этой угрозе и постоянно быть начеку», — подчеркнул Матвийчук.
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