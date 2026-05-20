Ученый Солодников предупредил о рисках проблем с зубами из-за злоупотребления матчей

В отличие от кофе, матча не вызывает резкого повышения давления и учащенного сердцебиения. Напиток обеспечивает мягкое и постепенное тонизирование, улучшает концентрацию и память, не вызывая тревожности или последующего упадка сил. Подробнее рассказал кандидат медицинских наук и доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Сергей Солодников в беседе с Ura.ru .

По его словам, чай богат витаминами A, B, C, E, а также такими минералами, как калий, кальций, магний, железо и цинк.

«Обладает противовирусными свойствами, повышает эластичность кожи и укрепляет иммунитет», — отметил эксперт.

Однако он предупредил о высоком содержании фтора. При регулярном превышении безопасной дозы возрастает риск развития хрупкости костей, повреждения зубной эмали, а также нарушений в работе нервной и сердечно-сосудистой систем.