В Японии пообещали добиться ответа на сигнал Путина

Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки планирует «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным. Об этом японский политик сообщил РИА «Новости».

«В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с РФ, особенно в области энергетики, несмотря на санкции. Россия ничего в ответ не делает — японские компании продолжают работать», — отметил он.

По словам Судзуки, японскому правительству нужно прекратить действовать по указке США, а завязать новые дипломатические отношения с Россией. Политик напомнил, что власти страны ввели санкции против РФ, а не наоборот, поэтому сейчас все зависит от решения Токио.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия готова к выстраиванию отношений с Японией. Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.