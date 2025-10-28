В Японии полицейский снял видео под юбкой у женщины в магазине и попался

В Японии инспектор полиции снял видео под юбкой у одной из посетительниц магазина. Об этом сообщило издание Japan Today (JT) .

Происшествие случилось в городе Нагоя — 38-летний Хидэаки Кобаяси направил камеру смартфона под юбку покупательницы. Это заметил сотрудник магазина и немедленно вызвал полицейских. Стражи порядка задержали хулигана и на месте выяснили, что он их коллега.

Кобаяси оказался инспектором в городе Цу префектуры Миэ. В его мобильнике обнаружили то самое видео. Мужчина сразу же во всем сознался.

«Я зашел магазин, чтобы сделать несколько фото, если найду понравившуюся мне женщину», — заявил он на допросе.

Старший инспектор полиции префектуры Миэ пообещал, что против Кобаяси примут максимально жесткие дисциплинарные меры. В полиции он работал с 2010 года.

