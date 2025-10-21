Востоковед Кистанов спрогнозировал отсутствие изменений в политике Японии по РФ

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити продолжит линию предыдущего правительства в отношении России, сохранив ключевые моменты двусторонних отношений. Такое мнение высказал руководитель Центра японских исследований Институт Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, страна сохранит приверженность своей позиции по заключению мирного договора с Россией, основанной на событиях Второй мировой войны.

«Япония претендует на четыре Южно-Курильских острова, которые она называет своими северными территориями и требует вернуть. И вопрос ставится так, что без решения территориальной проблемы, этот вопрос о заключении мирного договора решен быть не может», — отметил аналитик.

Он также напомнил, что японский кабинет министров занял твердую позицию солидарности с западными странами в контексте украинского конфликта, приняв активные меры экономического давления на Россию.