В Японии объявили охоту на крадущего печенье и пончики медведя

В Японии объявили охоту на медведя-сладкоежку, который за две недели проник по меньшей мере в 14 домов в городке Сидзукуиси. Об этом сообщила газета The Guardian .

Первое проникновение произошло 6 июля: 87-летний Мицуо Мацубара обнаружил открытый холодильник и разбросанную еду на кухне. После этого хищник начал регулярные набеги: он лакомился молочным кормом на ферме, пытался открыть раздвижную дверь и проникал в дома.

Один из жителей удерживал дверь около 30 секунд, пока медведь стоял на задних лапах и пытался войти. Особо упорный зверь посетил один дом пять раз ради печенья и пончиков, а также вскрыл дверь кондитерской и стащил сладости из холодильника.

Власти установили ловушки, электрические заборы и усилили патрули, чтобы предупредить жителей.

На прошлой неделе косолапый хищник пробрался в торговый центр на военной базе США и украл оттуда персик.