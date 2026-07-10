Медведь украл персик из ТЦ на базе ВС США

Медведь пробрался в ТЦ на базе ВС США и украл персик

Медведь неожиданно появился в здании торгового центра на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщил местный телеканал KTUU .

ЧП произошло утром 5 июля, когда посетители и сотрудники ТЦ уже были на месте.

Косолапый спокойно зашел в кафетерий, взял персик с прилавка, оставил в коридоре немного экскрементов и покинул здание.

Менеджер по охране дикой природы Колетт Брандт уточнил, что медведь попал в здание через автоматические двери. После инцидента работники природоохранной службы позаботились, чтобы медведь свободно ушел в лес.

Ранее в Калифорнии медведь пролез в окно и вцепился когтями в грудь 19-летнего парня. Животное удалось прогнать стуком ложки по кастрюле и криками, пострадавшему наложили швы. Сотрудники службы охраны дикой природы взяли образцы ДНК у медведя, теперь его выследят и усыпят.